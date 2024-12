Alunni dell’I.C. Ladispoli 1 premiati con il “Premio Letterario Città di Ladispoli” –

Venerdì 6 dicembre 2024, nella suggestiva cornice dell’Aula Consiliare di Ladispoli, si è svolta la cerimonia di premiazione della XIII edizione del “Premio Letterario Città di Ladispoli”, un evento che ha visto protagonisti diversi alunni dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, premiati per i loro racconti originali.

Il prestigioso concorso, organizzato dall’associazione Solidarietà Sociale, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ladispoli, della Regione Lazio, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero della Cultura, sottolineando l’alto valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Gli studenti premiati hanno dimostrato grande talento e sensibilità narrativa, affrontando temi di grande attualità e profondità. Le loro opere si sono distinte per creatività, originalità e capacità di trasmettere emozioni, confermando l’importanza della scrittura come strumento di espressione e riflessione.

La cerimonia è stata arricchita dagli interventi di rappresentanti istituzionali e culturali, che hanno sottolineato il ruolo cruciale delle scuole nella promozione della cultura e del valore della scrittura creativa.

L’evento si è concluso con la consegna dei premi agli studenti vincitori, accompagnati dagli applausi del pubblico e dalle congratulazioni delle autorità presenti.

Grazie all’impegno dei docenti dell’I.C. Ladispoli 1, che hanno saputo stimolare nei ragazzi l’amore per la scrittura e la capacità di esprimere le proprie idee, questo importante riconoscimento rappresenta non solo un traguardo personale per gli studenti, ma anche un successo per l’intera comunità scolastica. L’entusiasmo e la creatività dimostrati confermano il valore della scuola come luogo di crescita culturale e umana, ponendo solide basi per un futuro ricco di soddisfazioni.

La Dirigente dell’I.C. Ladispoli 1, Prof.ssa Antonella Mancaniello, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai suoi studenti: “Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento del talento dei nostri alunni, ma anche un’importante occasione per valorizzare la cultura e la creatività dei giovani. La scrittura è un mezzo potente per esplorare il mondo e raccontare storie che possono ispirare e unire.”