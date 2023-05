Il comitato di zona di Valcanneto ha promosso l’iniziativa in collaborazione con la Protezione civile di Cerveteri

Alluvione Emilia Romagna, raccolta beni anche a Valcanneto –

Davanti alle difficoltà tutti si uniscono per cercare di affrontare e superare quel momento difficile, drammatico che ti cambia la vita.

È successo a Ladispoli durante il tornado che devastò parte della città. È successo durante il periodo di lockdown del 2020 quando molte famiglie si ritrovarono (e ancora oggi ne pagano purtroppo le conseguenze) davanti alle difficoltà economiche che non consentivano loro di mettere in tavola nemmeno il pranzo o la cena. È successo con la guerra in Ucraina, con la popolazione che ha aperto anche le porte di casa per ospitare chi fuggiva dalla guerra.

E ora accade con l’Emilia Romagna. Migliaia di persone senza più una casa, che spalano fango dalle strade, dalle abitazioni, che cercano di salvare il salvabile e di rimettersi in piedi.

Alle numerose squadre di volontari di protezione civile e vigili del fuoco partite da ogni dove per aiutare concretamente la popolazione colpita, si aggiungono i numerosi eventi di solidarietà organizzati in tutta Italia per recuperare beni di prima necessità da inviare in loco.

Ed è questo il caso dell’iniziativa promossa dal comitato di zona Valcanneto, in collaborazione con la Protezione civile di Cerveteri: una raccolta di beni di prima necessità per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

I beni saranno raccolti nella sede del comitato di zona in via Scarlatti 2/b a Valcanneto venerdì 26 maggio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 e sabato 27 maggio dalle 10.30 alle 12.30.

“Anche un piccolo gesto – scrivono dal Cdz – può essere importante”.