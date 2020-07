Condividi Pin 1 Condivisioni

Organizzato dalla Storica Contrada nona, l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid

Allumiere si prepara all’evento ‘Birra in Movimento’

Allumiere è pronta a dare il via all’evento ‘Birra in Movimento’, organizzato dalla Storica Contrada nona, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sarà un evento che segnerà una leggera ripresa, regalando allegria e spensieratezza.

Il tutto avrà luogo nella suggestiva cornice del Parco del Risanamento, in una location mozzafiato tra alberi e fontane, il tutto allestito in grande stile.

Il Programma

Sabato 25 Luglio ad allietare la serata ci sarà La Centrale sound system; mentre domenica 26 Luglio il Trio D’Autore. Alla festa, oltre a degustare la birra, si potranno mangiare primi piatti come Pennette al tartufo, pennette amatriciana e mentucciata e per chi non avesse voglia di un buon primo ci saranno panini farciti con salsiccia, ventresca, hot dog, patatine fritte, fritti misti, dolci e frutta.

“Vi aspettiamo numerosi insieme alla vostra ormai immancabile mascherina, armatevi di tanta sete e tanta voglia di divertimento!”