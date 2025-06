Allumiere si prepara alla 22ª Festa del Vino e del Tartufo

Tre giorni di eventi, tradizione e divertimento alla Cavaccia

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, il suggestivo campo sportivo “La Cavaccia” di Allumiere ospiterà la 22ª Festa del Vino e del Tartufo, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola, delle tradizioni locali e delle attività all’aria aperta.

Il programma di questa edizione è ricco di eventi per tutti i gusti. Venerdì 27 giugno si apre con una gimkana equestre, seguita dal torneo di calcio e dal grande gala “Ballando sotto le stelle”, per una serata all’insegna del divertimento e della convivialità. La serata proseguirà con un dj set di No Stain, per ballare fino a tarda notte.

Sabato 28 giugno, il divertimento continua con l’evento “Foglietta d’oro”, mentre domenica 29 giugno si svolgeranno alcune delle attività più attese: la gara dei cani da tartufo, la corsa con gli asini a tre e il mini palio delle contrade, che coinvolgeranno tutta la comunità in un clima di festa e tradizione.

Per gli appassionati di gastronomia, stand con prodotti tipici saranno aperti dalle ore 20:00, offrendo delizie locali da gustare in compagnia.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 351 872 4153 e 327 236 0660.