Il giovane ha perso la vita a causa di un incidente stradale il 17 agosto del 2012. Oggi la cerimonia commemorativa

Allumiere: la piazzetta e l’anfiteatro a La Bianca saranno intitolati ad Alessio Torroni –

A La Bianca a 10 anni dalla sua scomparsa la piazzetta e l’anfiteatro saranno intitolati oggi alla memoria di Alessio Torroni, un ragazzo straordinario, uno dei fiori più belli strappato alla vita a seguito di un incidente stradale avvenuto il 17 agosto del 2012.

Alessio nella sua breve vita ha fatto tanto e si è fatto conoscere e apprezzare da tutti per le sue doti caratteriali e per la sua grande sensibilità e umanità. Non a caso era molto amato da don Egidio che poteva sempre contare su di lui. A piangere la sua scomparsa a distanza di 10 anni non solo la sua splendida famiglia, ma anche tutta la Contrada La Bianca e i residenti della frazione e di Allumiere.

Alessio era un contradaiolo doc e oltre all’amore calcistico per la Lazio aveva quello dei somari e proprio alle stalle bianconeri ha dedicato tanto tempo. Nessuno potrà mai dimenticare il pianto straziato del suo somaro nel giorno del funerale. In questi anni il ricordo di Alessio non si è mai sbiadito: per tutti è ormai l’angelo custode di La Bianca insieme al ”Zi Stefano”. Proprio in ricordo di Alessio Torroni verrà dedicata sabato 9 aprile alle 18.30 a La Bianca la piazzetta adiacente la fontana a circa dieci anni dalla sua tragica scomparsa.

“Un ragazzo buono, simpatico intraprendente, bello e soprattutto ottimista – scrive Sabrina Scocco zia di Alessio – era amico di tutti. Alessio era un giovane che aveva mille sogni e che ha lasciato la sua famiglia e tutto il paese nel dolore e nello sconforto”.

L’amministrazione comunale di Allumiere unitamente ai suoi amici e ai suoi cari ha voluto ricordare questo ragazzo meraviglioso perché è importante non dimenticare. Nel memorial Alessio Torroni del 2020 la speaker Romina Mosconi e Piero Monaldi (Dudù) lanciarono l’idea di intitolare una piazza o una via ad Alessio che con la vita era stato un esempio per tutti; Piero Monaldi poi aveva sollecitato più volte l’intitolazione. Tutta La Bianca voleva l’intitolazione e il sindaco ha sposato la richiesta di tutti e ora dopo 2 anni quella idea è diventata realtà e finalmente sarà onorato al meglio questo ragazzo straordinario.

“Sabato ci sarà questa cerimonia commemorativa in suo onore e sarà un momento molto emozionante per la nostra comunità, unita nel ricordo di Alessio Torroni – spiega Sabrina Scocco a nome di tutti i famigliari – non dobbiamo dimenticare che a causa di irresponsabilità, imprudenza e distrazione si possono causare gravi sinistri stradali e nel caso di Alessio lui a bordo del suo scooter è stato investito, colpito da una moto che ha invaso la sua corsia di marcia scaraventato su un muro: un tragico incidente fatale! Bisogna ricordare che dobbiamo sempre applicare le regole del Codice della strada, usare la prudenza e limitare la velocità. Un messaggio forte, importante, chiaro che raggiunga la sensibilità di quanti ricordano con tanto affetto il nostro amatissimo Alessio”. Sulla stessa linea il sindaco Pasquini: “Fu una tragica sera d’estate che segnò in maniera indelebile tutta la comunità. Da quella sera, il tuo sorriso, la tua gioia di vivere e l’amore che ci hai donato ha continuato a vivere nei cuori di tutti coloro che ti hanno conosciuto ed apprezzato. Alessio vivrai sempre nei cuori della nostra comunità”.