Un dono sentito nel giorno di Pasqua

Allumiere, omaggio floreale ai defunti

Dobbiamo trovare il coraggio di aiutare e sostenere la parte più fragile della nostra comunità.

Dobbiamo scegliere di portare luce e pace.

Dobbiamo traformare in vittoria la sconfitta.

Dobbiamo fare le scelte giuste perché quelle prese fin’ora non lo erano.

Dobbiamo curare il male fatto.

IL GRUPPO DEI FLORICOLTORI VI AUGURA UNA SERENA PASQUA.

E VI TRANQUILLIZIAMO DICENDOVI CHE TUTTI NOSTRI CARI E I CARI DEFUNTI DI ALLUMIERE HANNO RICEVUTO UN’OMAGGIO FLOREALE

UN RINNOVATO GESTO DI AMORE.

Il gruppo Floricoltori comunica insieme alla Protezione Civile : al sindaco al consiglio e a tutti gli assesori il resoconto delle donazioni della raccolta solidale per la Domenica di Pasqua

TOTALE 2.415,00

TOTALE 403 BOUQUET

2.100 sono per il sostegno al gruppo dei Floricoltori.

315,00 sono stati convertiti in buoni spesa per l’emergenza alimentare.