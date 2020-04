Condividi Pin 0 Condivisioni

I giovani lanciano un messaggio positivo

Ladispoli, studenti della Melone: “Buona Pasqua, festa della speranza”

Pasqua, festa della speranza della rinascita.

Una speranza che è già certezza perché non dimentichiamo che ciascuno di noi rinasce nei giovani e nell’amore che dona loro. Non dimentichiamo che siamo nati grazie ad un atto d’amore e rivivremo grazie all’amore.

Stiamo vivendo un periodo triste, non solo per la pandemia, ma anche per il livore e l’odio, disseminato da chi è già morto e non lo sa, e l’ignoranza, che diffonde virus e rancore.

<<Abbiamo bisogno di riprendere il cammino, ricordandoci che nasciamo e rinasciamo da una chiamata gratuita d’amore. Questo è il punto da cui ripartire sempre, soprattutto nelle crisi, nei tempi di prova”. Queste le bellissime parole pronunciate ieri da chi ha scelto il nome di un grande dell’Umanità, allora faccio mio il suo appello: <<Mettiamo a tacere le grida di morte. Basta guerre, si fermino la produzione e il commercio delle armi perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti che uccidono le vite innocenti. Si aprano i cuori di chi ha per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario>>

Buona Pasqua e buona vita a tutti voi che amate, avete amato e amerete ancora.

Riccardo, Maria, Iris e Stefano