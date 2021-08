Allumiere, oggi sarà di scena l’evento “La dolce vita” –

Allumiere, oggi sarà di l’evento “La dolce vita”

”La dolce vita”: questo il titolo dell’evento che si terrà oggi in collina che avrà come protagoniste le auto d’epoca e che è promosso in sinergia dal Comune di Allumiere, in particolare nella persona della delegata Dania Trotti e del Circuito Storico Santa Marinella.

L’iniziativa prenderà il via a Santa Severa e si concluderà ad Allumiere e prevede tante iniziative a corollario. Alle 17.30 gli equipaggi si radunareranno al Castello di Santa Severa e alle 18 ci sarà lo start: i partecipanti a bordo delle loro meravigliose auto d’epoca attraverso la Santa Severa-Tolfa e arriveranno alle ore 18.35 a La Bianca e qui faranno una breve sosta.

Poi riprenderanno il cammino e arriveranno ad Allumiere: le auto verranno parcheggiate in piazza della Repubblica sotto il palazzo comunale.

Dalle 19 alle 19.45 è previsto: ”Il girotondo dei bambini”: i più piccoli, infatti, avranno la possibilità di fare un giro sulle auto storiche.

Dalle ore 19 seguirá l’esposizione delle autovetture con l’illustrazione delle loro caratteristiche.

Dalle 22.30 conclusione dell’evento nella splendida cornice del giardino del Palazzo Camerale con esibizione musicale della showgirl Julia.

”Abbiamo fortemente voluto questo evento perché abbiamo pensato che l’eleganza e la bellezza delle auto che sfileranno nella splendida cornice della cittadina collinare sia un opportunità non solo di promozione del territorio ma anche di tradizioni che contraddistinguono Allumiere – spiega la delegata Dania Trotti – non a caso abbiamo proposto di omaggiare gli equipaggi delle auto storiche con il nostro famosissimo pane e inoltre abbiamo organizzato una cena per lo staff e gli equipaggi basata su un menù di piatti e prodotti tipici. Il tutto sarà accompagnato dalla voce della promettente Julia Avallone che a soli 15 anni ha già proposto 2 inediti. Crediamo fortemente che questo territorio ha molto da offrire anche in termini di turismo e dobbiamo fare del tutto per promuovere prodotti, storia e cultura”.