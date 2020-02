Condividi Pin 1 Condivisioni

Organizzato dall’Assessore alla Cultura Pari Opportunità Brunella Franceschini insieme all’Associazione Eureka con la Presidente Silvia Sestili in collaborazione dell’Amministrazione Comunale e Sindaco Antonio Pasquini, Forze dell’Ordine, Prociv, Croce Rossa e tante Associazioni coinvolte

Allumiere in festa con la sfilata di Carnevale. Oltre 300 comparse

Dopo il grande successo del Carnevale Allumierasco dello scorso anno torna, sabato 22 febbraio dalle ore 15.00, l’atteso appuntamento con l’edizione 2020 di questa grande manifestazione folkloristica amata dai grandi e dai bambini, dimenticata per diversi anni e finalmente riportata a pieno regime tra le tradizioni del paese.

Tutte le associazioni allumierasche coinvolte stanno ultimando i lavori dei 6 carri allegorici che animeranno le vie di Allumiere con oltre 300 comparse.

L’associazione Eureka quest’anno ha scelto come tema l’intramontabile Grease, realizzato con la collaborazione delle mamme della scuola dell’infanzia e della compagnia il Gabbiano di Civitavecchia sezione I Gabianelli.

L’associazione Dance World condurrà invece gli spettatori nel mondo di uno dei più famosi video game, Super Mario. Il GGP e L’Ass. New Dance Evolution Center faranno rivivere la dolcissima Fabbrica di cioccolato.

L’Unione Sportiva con l’Acr aprirà i confini conducendo tutti agli Europei di Calcio.

La scuola musicale Amici della Musica di Allumiere raffigurerà il tema Ghostbusters.

Nell’anno di Città della Cultura 2020 per il sesto carro parteciperanno le associazioni di tutto il territorio, che stanno condividendo con il comune di Allumiere questo percorso culturale comune e a rappresentareil progetto sarà il gruppo degli scout di Tolfa.

L’Assessore alla Cultura Brunella Franceschini evidenzia: “Un lavoro di sinergia, di comunità, quello del carnevale, un’occasione per regalare un pomeriggio di leggerezza e fantasia. Grazie a Proviv, Croce Rossa, vigili urbani e carabinieri e a tutti i partecipanti”.

In piena attività anche la presidente dell’Ass. Eureka che sta dando le ultime direttive: “Non vediamo l’ora di vedere in moto tutti i nostri carri allegorici, un ringraziamento a tutti coloro che si sono messi in gioco, alle nostre preziose associazioni, a tutti coloro che stanno collaborando per la riuscita del Carnevale 2020”.

Appuntamento alle ore 15 per un percorso che da Via Basoli arriverà a Piazza della Reppubblica e si concluderà con una grande festa animata dal Dj Galli.

Accanto al palco gli stand dell’Anno (con dolci tradizionali) e l’associazione S13 con la cioccolata calda