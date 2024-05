Allumiere, il 15 e 16 giugno torna Asinitaly

Ad Allumiere 15 e 16 giugno torna Asinitaly

Grande attesa per la seconda edizione di ‘Asinitaly’, evento che lo scorso anno ha riscosso un grande successo. Quest’anno si punta ad aumentare la presenza di ulteriori razze asine, delle delegazione provenienti da tutta Italia e a costruire all’interno della iniziativa un festival del folklore. Proprio su questo tema si sta lavorando per portare gruppi musicali che possano rappresentare canti e balli popolari di tutta Italia. Molto curata sarà la parata iniziale che passerà per le vie del paese e che vedrà molti figuranti in costume, gruppi folk e ovviamente tutti gli asini presenti. Lungo la via principale sarà possibile degustare prodotti locali del nostro territorio ma anche le le delizie gastronomiche provenienti da tutta Italia.

Saranno due giorni intensi tra rassegne, convegni, cerimonii istituzionali, parate, musica popolare regionale. Nel pomeriggio di Domenica si svolgerà la competizione della corsa degli asini in linea che assegnerà la Giubba d’Italia al fantino vincente. L’iniziativa è patrocinata e finanziata da Lazio Crea, Regione Lazio, Comune di Allumiere, Università Agraria di Allumiere, Proloco, Associazione delle Contrade e Anarei. Il consigliere Duccio Galimberti sta lavorando con efficacia insieme al Sindaco, ai delegati, alle volontarie, al Ggp, alle Contrade, ai produttori, ai commercianti e a tutte le associazioni di Allumiere affinché questa edizione possa ancora di più far conoscere le potenzialità di Allumiere.

Ad Allumiere 15 e 16 giugno torna Asinitaly

Grande attesa per la seconda edizione di ‘Asinitaly’, evento che lo scorso anno ha riscosso un grande successo. Quest’anno si punta ad aumentare la presenza di ulteriori razze asine, delle delegazione provenienti da tutta Italia e a costruire all’interno della iniziativa un festival del folklore. Proprio su questo tema si sta lavorando per portare gruppi musicali che possano rappresentare canti e balli popolari di tutta Italia. Molto curata sarà la parata iniziale che passerà per le vie del paese e che vedrà molti figuranti in costume, gruppi folk e ovviamente tutti gli asini presenti. Lungo la via principale sarà possibile degustare prodotti locali del nostro territorio ma anche le le delizie gastronomiche provenienti da tutta Italia.

Saranno due giorni intensi tra rassegne, convegni, cerimonii istituzionali, parate, musica popolare regionale. Nel pomeriggio di Domenica si svolgerà la competizione della corsa degli asini in linea che assegnerà la Giubba d’Italia al fantino vincente. L’iniziativa è patrocinata e finanziata da Lazio Crea, Regione Lazio, Comune di Allumiere, Università Agraria di Allumiere, Proloco, Associazione delle Contrade e Anarei. Il consigliere Duccio Galimberti sta lavorando con efficacia insieme al Sindaco, ai delegati, alle volontarie, al Ggp, alle Contrade, ai produttori, ai commercianti e a tutte le associazioni di Allumiere affinché questa edizione possa ancora di più far conoscere le potenzialità di Allumiere.