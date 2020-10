Share Pin 29 Condivisioni

Il Maestro dell’Associazione è venuto a mancare in queste ore

Allumiere e tutto il comprensorio piangono la scomparsa di Rossano Cardinali

Una grande perdita per Allumiere, il comprensorio e la musica. Rossano Cardinali, maestro degli Amici della musica di Allumiere non c’è più.

Una scomparsa che ha scosso gli animi di molti, tanti in collina e non solo.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in poco tempo si sono iniziati a susseguire sui social: “Oggi la Banda dell’Arma dei Carabinieri perde un grande musicista, un grande Maestro di musica e di vita. Una persona umilissima e sempre a disposizione di tutti. Mi mancheranno le tue battutine scherzose ed il sorriso che avevi sempre. Adesso vola tra gli angeli del paradiso Amico mio”.

“Stamattina se ne è andato un amico fraterno, per la comunità di Allumiere un pilastro insostituibile. Componente della Banda nazionale dei Carabinieri, Maestro del complesso strumentale Amici della Musica ma soprattutto maestro di vita per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di strada con lui. Lascerà un vuoto incolmabile. Era riuscito a rendere gli Amici della Musica un centro di eccellenza artistica ma anche un luogo di richiamo per tantissimi ragazzi di tutto il territorio. Ha lavorato fino alla fine con la passione e la tenacia di chi crede e ama quello che fa. Fino all’ultimo ha continuato a dirigere, a progettare e ad animare la sua comunità. Ci ha regalato momenti straordinari. L’ultimo, lo scorso 12 settembre a Santa Marinella, un bellissimo concerto dedicato al cinema di Fellini. Alla sua famiglia un abbraccio fortissimo” lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“È con estremo dispiacere e sincera commozione che ho appreso la notizia della perdita del Maestro Rossano Cardinali, uomo di grande spessore morale e musicista, compositore e direttore del Gruppo Bandistico di Allumiere “Amici della Musica”. Purtroppo le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate e lo avevano costretto ad annullare delle esibizioni concertistiche negli ultimi periodi. Ci piace ricordare che l’ultima sua esibizione, benché già la malattia lo stesse divorando, sia avvenuta a Santa Marinella dirigendo, come sempre magistralmente il “suo” Complesso Strumentale con il Concerto Celebrativo per i 100 anni della nascita di Federico Fellini “Suggestioni Felliniane”. Ci lascia un amico, un Maestro, un uomo dai grandi valori, e non sono frasi di circostanza, che con la sua arte ha saputo allietare chi lo ha ascoltato. A nome mio e di tutta la cittadinanza intendo esprimere un profondo sentimento di cordoglio alla famiglia” scrive il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Ho avuto l’onore di conoscere la sua umanità, la sua competenza e le sue capacità artistiche. Per me è stato un amico, un maestro, un collaboratore. Insieme a lui ho vissuto gli anni della mia adolescenza, con lui ho condiviso le passioni di quegli anni, e poi gli anni della maturità e quelli dell’esperienza amministrativa, per me una fonte di continuo consiglio. E poi, lo strano destino di farci condividere anche questi ultimi mesi così difficili. E poi la storia di un’intera generazione di musicisti, di una scuola di musica che rappresenta un’eccellenza nel territorio, un punto di riferimento per bambini, ragazzi e per intere famiglie, una realtà fatta crescere dalla sua precisione e attenzione ad ogni minimo particolare. Perché Ross ha fatto la differenza nella mia vita è in quella della nostra comunità. La sua esistenza è stata un inno alla vita, sempre in fermento, una visione costruttiva e attiva. Una voglia di vivere e una lucidità che lo hanno accompagnato anche in questi ultimi terribili giorni. Oggi è un giorno molto triste per tutti, ma, sono certa, la sua anima vivrà ancora attraverso le nostre azioni, attraverso i nostri sguardi perché sono e saranno sempre anche un po’ i suoi. Con grande affetto e stima. Brunella” il messaggio dell’assessore alla Cultura e Pari Opportunità Brunella Franceschini per anni studentessa della scuola di musica e componente del complesso strumentale diretto da Rossano Cardinali.