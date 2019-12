Condividi Pin 1 Condivisioni

Il sindaco Pasquini dona al proprietario una targa di ringraziamento

Allumiere, chiude la norcineria Brunori

La norcineria Brunori è stata per anni il punto di riferimento ad Allumiere, per tutti quelli che volevano provare a perdersi nei sapori del territorio. Il tempo passa però e il proprietario, Alfredo Brunori, ha deciso di andare in pensione, abbassando per l’ultima volta la serranda al suo negozio, dove tante persone sono entrate per vivere un’esperienza gastronomica di livello.

Proprio per questo il sindaco Antonio Pasquini ha voluto omaggiare Alfredo Brunori con una targa di ringraziamento a nome del comune di Allumiere per il servizio svolto nel paese.