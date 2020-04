Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: ”Grazie al fondo straordinario messo in atto dalla Regione Lazio, online l’avviso pubblico”

Allumiere, Bonus Affitto: presentazione domande entro il 7 maggio 2020

“Grazie al fondo straordinario messo a disposizione dalla Regione Lazio, il Comune di Allumiere ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande che dovrà avvenire entro il 7.05.2020. http://www.comune.allumiere.rm.it/” ha detto il Sindaco Antonio Pasquini, il quale ha ricordato che sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti

requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza anagrafica o locatari di alloggio;

c) titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione;

d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso;

e) non avere ottenuto per l’annualità 2020 l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione;

f) reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONE SUPERIORE al 30%.

“Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà, in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell’istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine del 7.05.2020.

– a mano presso il servizio di Protezione civile del Comune di Allumiere nei giorni dal lunedì al sabato esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

– tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;

– per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected]

– per Posta Elettronica all’indirizzo email : [email protected]”.