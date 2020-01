Allumiere apre la programmazione 2020 con un appuntamento d’eccezione

Condividi Pin 1 Condivisioni



Ensemble di Clarinetti della Banda della Polizia di Stato



Sabato 11 Gennaio alle ore 17.30, l’Amministrazione comunale di Allumiere, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica”, sarà lieta di ospitare un appuntamento con la musica d’eccezione. Saranno, infatti, ospiti presso l’Auditorium Comunale l’Ensemble di Clarinetti della Banda della Polizia di Stato per un concerto imperdibile. L’ENSEMBLE DI CLARINETTI della Banda Musicale della Polizia di Stato, recentemente costituito, nasce con l’intento di promuovere e valorizzare una delle sezioni più importanti della banda, appunto quella dei clarinetti. È composto da tutti gli strumenti appartenenti alla famiglia dei clarinetti, dal clarinetto piccolo in mi bemolle al contrabbasso in si bemolle, oltre al clarinetto soprano, contralto in mi bemolle e clarinetto basso. La completezza organica dei registri musicali consente all’ensemble di eseguire un vasto repertorio, che abbraccia generi musicali eterogenei, dalle opere classiche trascritte anche dagli stessi componenti, alle composizioni originali per ensemble di clarinetti, ai ritmi latini americani, al jazz.

Innovativo e originale, infatti, il programma proposto per la serata: Sergej PROKOFIEV Marcia in Sib op.99, Giuseppe VERDI Traviata Preludio Atto I (arr. Giuseppe Saggio), Giuseppe VERDI Luisa Miller Sinfonia (arr. Giuseppe Saggio), Astor PIAZZOLLA Allegro Tangabile (arr. Giuseppe Saggio), Luciano FANCELLI Acquarelli cubani (arr. Ermete Quondanpaolo), Carlo GARDEL Por una cabeza (arr. Oscar Zuddas), Pixinguina Benedito LACERDA Um a zero, (arr. Giuseppe Saggio), Antonio FRAIOLI My Funny Paola (Clarinetto solista: Rocco Mascaro), Giuseppe RATTI Jazz Band, George GERSHWIN Blues da “un Americano a Parigi” (elab. solistica Henghel Gualdi-Clarinetto solista: Rocco Mascaro), Leonard BERNSTEIN Candide Overture (arr. Giuseppe Sirna), Ennio MORRICONE Celebreting Morricone (arr. Roberto Granada), Michele NOVARO Il Canto degli Italiani.

L’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Brunella Franceschini: “Apriamo questa nuova stagione culturale di Allumiere 2020 con un appuntamento davvero imperdibile, l’ensemble di clarinetti della Banda della Polizia di Stato. Allumiere rappresenta sul territorio un punto di riferimento per quanto riguarda la musica e la tradizione bandistica. L’appuntamento è stato programmato di concerto con l’Associazione Amici della Musica, che ringraziamo come sempre per il costante impegno nella programmazione culturale del nostro Comune. Il Sindaco Antonio Pasquini: “Un repertorio davvero imperdibile, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per passare un sabato pomeriggio di ottima musica”.