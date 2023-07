Chi vive la scuola pienamente ogni giorno lo sa bene. Non c’è atmosfera più festosa ed elettrizzante di quella che si vive in questi giorni quando le commissioni d’esame chiudono i lavori e vengono pubblicati gli esiti finali degli Esami di Stato. Studenti ormai liberi da ansie e timori ricevono i complimenti e gli auguri di rito lasciandosi alle spalle notti insonni e fatica. Non solo loro sono maturi, ma anche i tempi per apprestarsi a scrivere un nuovo capitolo della loro vita.

Doppia la soddisfazione quest’anno per l’Istituto Mattei di Cerveteri, perché agli studenti delle classi quinte dei corsi di studio diurni si sono affiancati anche gli

studenti del Corso Serale che ha aperto i battenti lo scorso autunno.

All’Istituto Mattei di Cerveteri i primi diplomati del Corso Serale per studenti lavoratori

All’Istituto Mattei di Cerveteri i primi diplomati del Corso Serale per studenti lavoratori

Con grande gioia il Dirigente Scolastico, il professor Roberto Mondelli, ha pubblicato gli esiti finali degli Esami di Stato della class 5D ed ha voluto rivolgere di

persona i complimenti ai primi diplomati del Corso Serale manifestando l’apprezzamento per l’impegno profuso durante tutto l’anno scolastico e la dedizione con la quale sono riusciti a raggiungere l’agognato traguardo.

Sono giorni di riscatto questi che si stanno vivendo, di sfide vinte. Gli eccellenti risultati spazzano via amarezze di situazioni passate che hanno allontanato da un percorso di studi interrotto prematuramente lasciando il posto al dolce sapore della vittoria. Obiettivo centrato cari studenti! Da oggi c’è un motivo in più per essere un esempio

da imitare.