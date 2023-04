Allarme a Valcanneto: “Girano persone vestite da sacerdoti, la parrocchia è all’oscuro di tutto” –

«Fate attenzione. Stanno girando due persone vestite da sacerdoti con una Madonnina, la nostra parrocchia è all’oscuro di tutto, fate molta attenzione, potrebbero essere degli impostori». Con i vari escamotage messi in alto, soprattutto nell’ultimo periodo dai malviventi, ormai la fiducia verso il prossimo, è veramente poca. E così basta poco per far scattare dentro di sé il dubbio. L’ultimo “alert” arriva dalla frazione di Valcanneto, spesso teatro di furti e tentativi di effrazione da parte dei malviventi.

E ora, dopo i finti tecnici della Asl e del servizio idrico (andati in scena nei mesi scorsi nella vicina Ladispoli), potrebbe essere il turno dei “finti sacerdoti”, come testimoniato da un residente della frazione che a quanto pare sarebbe stato fermato proprio da questi due individui. «Mi hanno fermato per strada», scrive il cittadino, «non gli ho posto attenzione perché mi sembrava strano». Per levarmeli da torno ho detto che sono buddista ma insistevano, girandomi intorno».

Insomma, con le varie denunce e segnalazioni e soprattutto con i furti e truffe riuscite, ormai la guardia da parte di tutti, sembra essere diventata molto alta.