Alla stazione Termini consegnato il nuovo treno “Rock” di Trenitalia

È stato consegnato oggi alla stazione Termini il nuovo treno “Rock” di Trenitalia. Si tratta del 15esimo dei 72 treni di ultima generazione di Trenitalia destinati alla Regione per il rinnovo della flotta ferroviaria laziale.

“Con una capienza di oltre 1.600 posti, un consumo ridotto del 30% rispetto ai precedenti, con convogli composti per il 97% da materiale riciclabile – ha spiegato l’assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri – il nuovo arrivato rappresenta una grande innovazione nel trasporto pubblico: efficiente e sostenibile per l’ambiente”.

“Otto anni fa nel Lazio avevamo la flotta di treni più vecchia d’Italia, oggi possiamo vantare l’87% dei convogli rinnovati, ed entro due anni arriveremo al 100”.

“Sappiamo che la qualità della vita delle persone passa anche attraverso la qualità degli spostamenti quotidiani, un indicatore di benessere sociale e personale fondamentale: con questa convinzione, tra l’altro, stiamo affrontando l’ ultimo dei nodi da sciogliere, quello della qualità, oggi scadente, del servizio sulle ex-concesse (ottima la notizia comunicata da Roma Capitale di mettere a disposizione, sulla Roma-lido, i primi treni revampizzati da ATAC nei primissimi mesi del 2022, mentre sono in corso le procedure di Astral per acquisto nuovo materiale rotabile e manutenzione straordinaria di quello esistente , per portare, la flotta a disposizione ad almeno a 5 treni entro marzo e ad almeno 8 entro luglio)”.

“Regione Lazio ha investito oltre 270 milioni in nuovi acquisti e per il miglioramento dei servizi. La nostra regione sta diventando uno degli snodi fondamentali della mobilità del nostro Paese, senza incidere sulle tasche dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di lasciare le tariffe bloccate per tutto il 2022 e nel prossimo bilancio investiremo più di 12 milioni di euro per le agevolazioni del trasporto pubblico”.