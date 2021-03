Share Pin 5 Condivisioni

Domani il Sindaco di Fiumicino sarà al fianco dei lavoratori che hanno indetto una mobilitazione

Alitalia, Montino: “Non mancherà mai il sostegno ai lavoratori” –

“Domani sarò al Terminal 3, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Alitalia e delle sigle sindacali che hanno indetto la mobilitazione”.

Esterino Montino, Sindaco di Fiumicino, lo ha reso noto tramite i social network, riferendosi alle mobilitazioni dovute alla crisi della compagnia aerea di bandiera e alle ipotesi ventilate nei mesi scorsi anche dagli organi di governo.

“Il sostegno del Comune di Fiumicino non mancherà mai al personale di Alitalia che si batte per preservare il proprio posto di lavoro e per un’azienda solida, forte e competitiva”, scrive Montino.

“La mia presenza, dunque, è in linea con le posizioni più volte espresse nei diversi consigli comunali straordinari che abbiamo organizzato su questo tema e con le proposte avanzate per il risanamento e il rilancio di Alitalia”.

“Siamo pronti a tutte le mobilitazioni necessarie, come più volte detto, coinvolgendo anche altre istituzioni interessate da questa grave crisi”.

“Insieme a me ci saranno anche i consiglieri e le consigliere e alcuni assessori della giunta”, ha concluso Montino.