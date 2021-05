Share Pin 1 Condivisioni

Il senatore di FdI, Massimo Ruspandini annuncia la presentazione di una mozione al consiglio regionale sulla vicenda

“Alitalia, la Regione Lazio contribuisca al rilancio della compagnia di bandiera”

Riceviamo e pubblichiamo –

“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio ha presentato una mozione per il rilancio di Alitalia. Si tratta di un’iniziativa importante perché la Regione deve contribuire a far uscire la compagnia di bandiera dallo stato di crisi in cui versa da ormai troppo tempo. Si tratta di un impegno gravoso ma al quale anche la Regione non deve e non può sottrarsi, ne va del destino delle migliaia di lavoratori dell’azienda che necessita di un piano industriale in grado di mettere la parola fine a questa condizione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, responsabile nazionale del Dipartimento Trasporti di FdI.

