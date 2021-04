Share Pin 6 Condivisioni

Alitalia, Ascani (PD): “Preoccupato per la linea politica portata avanti dal Governo Draghi” –

Alitalia, Ascani (PD): “Preoccupato per la linea politica portata avanti dal Governo Draghi”

“Sono molto preoccupato per la linea politica portata avanti dal Governo Draghi in merito al dossier Alitalia.”

A dichiararlo è il Consigliere Comunale di Ladispoli, Capogruppo del Partito Democratico, e Consigliere della Città Metropolitana, capogruppo di Centrosinistra, Federico Ascani, intervistato nella giornata di sabato da Fabio Bellucci, all’interno della trasmissione “Cambia il mondo”, andata in onda su Centro Mare Radio”.

“Una direzione, quella intrapresa da Palazzo Chigi, – ha proseguito il capogruppo – che tende a far ricadere le difficoltà economiche sui lavoratori, proponendo di contro rimodulazioni aziendali comprendenti esuberi”.

Alitalia, Ascani (PD): “Preoccupato per la linea politica portata avanti dal Governo Draghi”

“E’ troppo facile addossare il problema, peraltro causato nel tempo da altri e a livelli più alti, – ha sottolineato Ascani – su coloro che ogni giorno portano effettivamente avanti la compagnia aerea con impegno e senso del dovere”.

“Sono altre le soluzioni da proporre – ha concluso il Capogruppo Federico Ascani -, in primo luogo stando invece vicino ai lavoratori stessi e non allontanarli per condurli ad un futuro fatto di incertezze”.