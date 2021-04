Share Pin 1 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 12.694 nuovi casi (ieri 15.370) e 251 decessi –

Oggi sono 12.694 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno. Piccolo decremento della pressione sui reparti di terapia intensiva, dove si registrano 163 ingressi nelle ultime 24 ore, cioè 29 in meno del giorno precedente. Sono 230.116 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 331.734. Il tasso di positività è del 5,5%, in salita rispetto al 4,6% di ieri. Il numero di morti per Covid dall’inizio della pandemia è di 116.927 cifra che piazza l’Italia al secondo posto in Europa per decessi dopo la Gran Bretagna e al settimo nel mondo.

I dimessi/guariti sono 3.248.593, con un incremento di 13.134. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (1.782, ieri 2.546), Campania con 1.700 (ieri 2.232), Puglia con 1.278 (ieri 1.525), Lazio con 1.127 (ieri 1.378) ed Emilia Romagna con 1.104 (ieri 1.301). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 3.870.131 (alla data di ieri erano 3.857.443).

È stata superata quota 15 milioni di vaccinazioni. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Figliuolo. Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. L’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. È in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare.

Sono 4.443.309 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Le categorie più vaccinate sono gli over 80 (5.117.878), seguiti dagli operatori sanitari (3.208.637) e dal personale scolastico (1.133.818); consistente la categoria ‘altro’ (4.254.744). Pfizer è il vaccino più utilizzato (11.845.080 dosi distribuite); seguono AstraZeneca-Vaxzevria (4.157.600) e Moderna (1.320.400). Ancora ai box Janssen, in attesa della valutazione dell’Ema di martedì prossimo. Complessivamente sono 17.323.080 le dosi distribuite.