Cosmetici e detergenti, i consigli di Ben di Bio per scegliere prodotti sicuri per la pelle e per l’ambiente. Perché non sempre notorietà del marchio è sinonimo di qualità. Anzi!

Alfonso Lustrino, Patrizia Ferrara e Cristina Palmeri propongono da tanti anni sul territorio un’alternativa naturale e sicura ai prodotti alimentari e cosmetici normalmente presenti sul mercato nell’ormai celebre negozio biologico Ben di Bio (sito internet, pagina social FB, pagina social IG).

I consigli di Ben di Bio per scegliere cosmetici e detergenti sicuri per la pelle e per l’ambiente

Ogni giorno ognuno di noi usa saponi e detergenti, creme idratanti per il viso e per il corpo, shampi e balsamo per avere capelli setosi, innumerevoli quantità di prodotti cosmetici come rossetti, ombretti, matite per occhi e labbra, smalti e mascara. Ma ci si chiede mai cosa c’è all’interno di questi prodotti?

Ne parliamo con Alfonso Lustrino, titolare del negozio Ben di Bio di Ladispoli e con Cristina Palmeri, make-up artist professionista, diplomata all’Accademia di Trucco “Rea Makeup”.

Nel vostro negozio proponete una linea biologica di make-up e detergenti: quali sono le differenze con i prodotti “convenzionali”?

Basterebbe leggere le etichette dei più comuni cosmetici e detergenti per incontrare una serie di termini e sigle poco comprensibili, riferiti ad ingredienti dannosi che causano fenomeni allergici, sensibilizzazione o irritazione della pelle, e molto spesso anche dannosi per l’ambiente.

Quali sono le sostanze che dovrebbero preoccuparci?

Sicuramente vanno evitati la formaldeide, di cui è accertata la cancerogenicità, i parabeni, sospettati di essere tossici, i MEA-DEA-TEA, che danno luogo a nitrati e nitrosamine ovvero agenti dannosi, la paraffina, derivata dal petrolio, gli ftalati, i tensioattivi chimici, e diverse altre sostanze comuni in cosmetici e detergenti convenzionali.

Per acquistare un articolo in maniera sicura e consapevole è necessario leggere l’INCI, ovvero l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient, che ci indica esattamente quali ingredienti sono stati usati, o affidarsi alla certificazione biologica, che vieta l’utilizzo di qualsiasi sostanza tossica, ed è quindi una garanzia.

Cristina, tu che sei una professionista del settore cosa consigli a chi cerca una cosmesi di qualità?

La maggior parte delle persone spesso si orienta nell’acquisto di trucchi di marchi ben conosciuti e pubblicizzati, pensando forse che ciò sia sinonimo di qualità, senza considerare che esistono prodotti eco-compatibili altamente performanti, sicuri e che hanno lo stesso prezzo dei cosmetici più comuni ma di qualità inferiore.

Indossare ogni giorno sulla propria pelle un prodotto che crea patine, che occlude i pori e che si rimuove con difficoltà, è sbagliato. Un prodotto cosmetico che dura tutto il giorno, che tinge la pelle e che è difficile da struccare, sicuramente non è un prodotto di qualità.

Molte volte si confonde la qualità con la durata. Il fatto che un rossetto tinga le labbra per giorni non è un aspetto positivo, tutt’altro! Usare quotidianamente i trucchi convenzionali è come mangiare al fast food tutti i giorni.

Non sembra uno stile di vita salubre…

Non è nostra intenzione spaventare nessuno, consigliamo semplicemente il consumatore di acquistare in maniera consapevole e sicura per la propria salute e per l’ambiente, dando la priorità ai prodotti certificati biologici a discapito quelli di quelli convenzionali. Il nostro è un semplice consiglio di precauzione!

Il punto vendita Ben di Bio Ladispoli è in Via Ancona 170, sorto nel lontano 1999, tra i precursori del commercio di prodotti biologici nel Lazio, tanto che è stato menzionato con lode, per il secondo anno consecutivo, dalla rivista Gambero Rosso come eccellenza del Lazio.

