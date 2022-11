Governo Civico riempie il Cinema Moderno

Alessio Pascucci: “Pronto a candidarmi alle Regionali per rappresentare il territorio”

Un Cinema Moderno gremito in ogni posto nella serata di ieri ha accolto l’assemblea pubblica di Governo Civico per Cerveteri, movimento di maggioranza che in Consiglio comunale esprime ben 7 rappresentanti e che per la seconda volta consecutiva è risultata essere la forza politica più votata in assoluto alle elezioni comunali.

Una serata che ha richiamato l’interesse di sostenitori storici, vecchi e nuovi attivisti e cittadini, che nonostante la pioggia hanno affollato la sala del Moderno. Presenti gli esponenti di Governo Civico, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti e gli esponenti presenti all’interno del Consiglio comunale.

A guidare la serata, Alessio Pascucci, ex Sindaco di Cerveteri, attuale Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e oggi coordinatore di Governo Civico.

Dal lavoro dell’Amministrazione comunale appena insediatasi alla situazione politica nazionale, con una particolare attenzione alle Elezioni Regionali oramai prossime, dove Governo Civico farà la sua parte in maniera attiva, annunciando che sarà presente in prima linea nella tornata elettorale di febbraio. Ad esporsi direttamente, è Alessio Pascucci, che sostenuto dagli endorsement di altri esponenti appartenenti a movimenti civici del territorio ha dichiarato:

“Sono interessato, disponibile ed entusiasta all’idea di potermi candidare alle elezioni regionali rappresentando il nostro territorio, ma non credo e non ho mai creduto che la candidatura sia un processo soggettivo, mai singolo e sempre collettivo, frutto del lavoro di un gruppo, di una squadra di amministratori locali e componenti della società civile – ha dichiarato Alessio Pascucci – oggi rappresento una rete di amministratori civici, quelli che mi hanno eletto e sostenuto permettendomi di diventare due volte Consigliere della Città Metropolitana. Con questa rete sto lavorando e stiamo ragionando. Vogliamo essere presenti a queste elezioni e l’ipotesi che io sia il candidato è una delle ipotesi più plausibile. Quindi rinnovo la mia disponibilità a candidarmi e a rappresentare il nostro territorio in Regione”.

“È bello aver trovato un riscontro così grande da parte della cittadinanza all’incontro di ieri sera – prosegue Pascucci – aver incontrato nuovamente gli amici e i sostenitori di sempre, ma anche tanti volti nuovi è certamente una conferma per noi di quanto il nostro movimento abbia lavorato bene in questi anni alla guida della Città”.

In apertura, intervento anche di Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, espressione proprio di Governo Civico, che dichiara: “Non avremmo mai consentito a nessuno di mettere le mani sulla città dopo dieci anni di grande lavoro portato avanti da Alessio Pascucci, che ha saputo cambiare il modo di fare politica puntando esclusivamente all’interesse della collettività. Questo è il primo vero incontro dopo la campagna elettorale, durante la quale ho sentito forte la vicinanza e il sostegno di tante persone. Rivincere e confermare per un terzo mandato questa squadra non era certamente facile, ma abbiamo dimostrato che siamo una grande forza politica e le tantissime persone intervenute ieri sera confermano la nostra forza elettorale e la fiducia che la città ripone in noi. Siamo un’amministrazione ambiziosa e vogliamo portare a termine i tanti progetti avviati proprio da Alessio Pascucci in questi dieci anni”.

Poi il passaggio sul voto delle Elezioni Regionali: “Oggi siamo di fronte ad un nuovo passaggio storico per la politica della nostra città – prosegue la Gubetti – ed è fondamentale che qualcuno di noi, del nostro Gruppo, della nostra città possa essere in Regione per essere espressione chiara del territorio. Chiaramente, l’auspicio è che quella espressione del territorio possa essere rappresentata da Alessio Pascucci. La Regione è un Ente fondamentale per un Comune come il nostro: basti pensare ai tantissimi progetti messi in piedi in questi anni, i tantissimi finanziamenti ottenuti per opere di importanza storica per Cerveteri. Quella di Alessio Pascucci è la figura che senza dubbio può rappresentarci nel migliore dei modi: sarà una risorsa fondamentale per tutta la costa e il litorale”