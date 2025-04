Alessandro Meggiorin e il suo INNOVA STORE, un punto di riferimento per gli amanti di Apple a Ladispoli

Garanzia di 2 anni sui prodotti ricondizionati e acquisti a rate senza buste paga, INNOVA STORE rende Apple accessibile a tutti

Punto di riferimento sul territorio di Ladispoli dal 2014, INNOVA STORE nasce dall’intuizione di Alessandro Meggiorin, giovane imprenditore romano che è riuscito a coniugare la sua passione per il mondo tech alla voglia di creare un suo spazio di investimento. Dal 2018, ha ricevuto la certificazione di tecnico Apple per tutti i prodotti del marchio californiano e, attualmente, gestisce anche il punto vendita di Parco Leonardo.

Oltre a vendita diretta e riparazioni con ricambi originali, Meggiorin ha deciso di puntare sul ricondizionato, garantendo i suoi prodotti per ben 2 anni e includendo nel prezzo degli smartphone, dei Mac e degli Ipad un corredo di accessori originali dal valore di oltre 100 euro. È chiaro che questi prodotti richiedano uno sforzo economico da parte dell’acquirente, ma INNOVA STORE offre la possibilità di rateizzare l’acquisto in diverse modalità, alcune delle quali senza la necessità di presentare la busta paga, basterà lasciare il proprio iban o il proprio bancomat e scegliere l’opzione più congrua alle proprie esigenze.

“Ho deciso di iniziare questa avventura – ha spiegato il proprietario del negozio di Viale Italia 117 – perché ho sempre avuto una fascinazione per il mondo Apple, per il marchio. Ho aperto il mio primo negozio proprio a Ladispoli quando avevo 24 anni e sono felice che per molti clienti siamo diventati un punto di riferimento sul territorio”.

Online anche con l’e-commerce, INNOVA STORE è aperto tutti i giorni – 7 su 7 – dalle 9 alle 20 in quel di Ladispoli, orario che si estende fino alle 21 per l’attività di Parco Leonardo. Oltre alle certificazioni, garanzia di competenza, INNOVA STORE permette riparazioni rapide (salvo su scheda madre) con tempo di riconsegna del prodotto dopo appena un’ora.