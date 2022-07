Intervista esclusiva ad Alessandro Gnazi, assessore alla Programmazione Economica Finanziaria, al Personale e ai rapporti con le Partecipate del comune di Cerveteri

Già delegato e consigliere, Alessandro Gnazi ha raccolto la sfida della nuova amministrazione. New entry tra gli assessori è pronto ad occuparsi di bilancio, personale e partecipata. Raggiunto telefonicamente, il neoassessore ha raccontato queste prime settimane di lavoro e i prossimi obiettivi.

Al momento priorità al personale e all’estate, da settembre grande lavoro per capire in che direzione si muoverà il comune etrusco. Ecco cosa ha svelato l’assessore ed ex consigliere eletto con il Partito Democratico.

Un assessorato con 3 deleghe molto tecniche che richiedono grande competenza. Come sta affrontando queste prime settimane?

Sto lavorando per addentrarmi nei tecnicismi e poter svolgere al meglio il mio lavoro. Attualmente la concentrazione maggiore sta ricadendo sulle tematiche relative al personale. Ci siamo presi un impegno che è quello di riorganizzare la macchina amministrativa, per permettere agli uffici e all’amministrazione di lavorare al meglio.

Alessandro Gnazi

Domani si svolgerà un consiglio che la interesserà in prima persona, può già anticiparci qualcosa di quello che succederà?



Domani ci sarà il consiglio sulla salvaguardia degli equilibri. È la prima scadenza degli adempimenti dell’aspetto finanziario dell’ente. Il documento principe del comune, il bilancio, è una cosa viva, che viene deliberata e poi modificata durante l’anno. Entro il 31 luglio si deve andare in consiglio comunale per verificare che il bilancio sia in equilibrio. Il nostro bilancio, in virtù del lavoro fatto dall’amministrazione Pascucci, lo è. Ed é un dato importante perché ci permetterà, nel prossimo i futuro, di indirizzarlo in modo che sia ancora più conforme a bisogni e servizi necessari per Cerveteri.

Abbiamo dato la massima priorità all’estate, abbiamo trovato dei fondi che permetteranno alla stagione di partire il prima possibile. Probabilmente, dopo Ferragosto si discuterà della linea politica che Cerveteri vorrà assumere e quanti fondi destinare ai vari uffici e servizi. Ovviamente le prime variazioni verranno destinate ai bisogni più impellenti.

Come ci ha anticipato tra i suoi incarichi c’è anche la gestione del personale comunale. Negli ultimi mesi della precedente amministrazione era stato delegato nello stesso ambito. Quali sono gli obiettivi?

Gli obiettivi essenzialmente sono 2. Da una parte bisogna foraggiare l’organico della macchina amministrativa, dall’altra bisogna saper valorizzare gli elementi che già si hanno. In modo prioritario vorremmo allargare il comparto dirigenti. La macchina amministrativa si divide in 5 aree e noi abbiamo solo 2 dirigenti. Oltre alla tipica procedura concorsuale, su cui stiamo lavorando, per assumere nuovi dirigenti è possibile anche attuare un metodo diretto e più rapido, che probabilmente utilizzeremo. Sulle aree scoperte ci muoveremo in questo senso. Poi bisognerà lavorare anche sul personale degli uffici stessi. C’è l’idea di indire un concorso, ma si può anche attingere da graduatorie di concorsi già effettuati. Stiamo lavorando in entrambe le direzioni. In secondo luogo, bisogna saper dare il giusto riconoscimento a coloro che già lavorano all’interno della macchina in maniera proficua e saper valorizzare le singole capacità dei dipendenti comunali.



L’unione della delega al bilancio e di quella al personale è stata, secondo me, una scelta intelligente. Questa decisione permette di lavorare al meglio per perseguire questi due obiettivi e lascia intendere l’indirizzo verso cui stiamo andando. E’ logico che se c’è la volontà di investire in questo settore, bisognerà saper rinunciare ad altro, ma sono sicuro che riusciremo a trovare il giusto equilibrio.

I risultati raggiunti con la partecipata sono stati tra i cavalli di battaglia della campagna elettorale. Come sta la Multiservizi oggi?

La Multiservizi, grazie al lavoro fatto finora, è una società sanissima, non ci sono emergenze particolari da risolvere. Dobbiamo però iniziare a fare dei ragionamenti in prospettiva per valorizzare ancora di più quello che abbiamo. Penso, ad esempio, ai servizi legati alle farmacie come la vendita on line e la consegna dei medicinali che, se inplementati, possono garantire alle casse comunali delle entrare ulteriori.

Giorgio Ripani