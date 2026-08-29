Dopo il grandissimo Successo di Miss e Mister Ladispoli 2026 che ha realizzato sui social 1 milione e mezzo di visualizzazioni ecco un’altra grande notizia: dopo 7 anni di collaborazione insieme Alessandra Fattoruso e’ stata ufficialmente nominata agente regionale del Lazio per World Top Model da Fiore Tondi.

Una grande soddisfazione frutto di tanta passione, dedizione e professionalità per questo lavoro. World Top Model e’ un concorso presente in 55 paesi del Mondo ed ha all’attivo 37 anni di storia nel mondo della moda con presenze come Claudia Schiffer, Nina Moric, Valeria Mazza e tante altre ancora. Questo concorso offre l’opportunità alle ragazze che hanno i requisiti di fare un percorso gratuito in Accademia nelle varie location italiane per specializzarsi in questo settore.

Alessandra Fattoruso nominata agente regionale Lazio per World Top Model

Prossimi appuntamenti di World Top Model sono il 03/09/2026 Finale Nazionale in Ungheria, 05/09/2026 Finale Nazionale di tutti i Paesi Balcani in Slovenia, 19/09/2026 Finale Nazionale in Italia. Inoltre dal 22 al 28 settembre 2026 World Top Model sarà presente nella Fashion week di Milano. Il 05:12/2026 Finale Internazionale a Milano dove saranno presenti tutte le vincitrici rappresentanti dei 55 paesi presso la Major Virtual Tunnel.

Dice Alessandra Fattoruso:” ringrazio tanto Fiore Tondi per avermi affidato questo incarico. Sono a disposizione e dà supporto ad ogni ragazza che vuole intraprendere la carriera nel campo della moda”.

World Top Model sta terminando le riprese della prima puntata zero del REALITY TV WORLD TOP MODEL che sarà presente su tutti i 5 Continenti con le più importanti produzioni televisive Internazionali.

RESPECT FOR WOMEN sempre presente nella famiglia World Top Model.