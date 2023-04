Per l’istituto scolastico del territorio due primi premi al più importante evento dedicato al mondo delle ultime generazioni

“Noi siamo futuro”: trionfo dell’alberghiero di Ladispoli al “Festival dei giovani” di Gaeta –

Riceviamo e pubblichiamo –

Due Primi Premi: en plein per l’Istituto Alberghiero di Ladispoli al Festival dei Giovani di Gaeta, il più importante evento dedicato al mondo delle ultime generazioni: momenti di formazione e confronto in collaborazione con Aziende, Istituzioni ed Enti formativi, finalizzati alla valorizzazione dei talenti, delle vocazioni e delle competenze degli studenti.

Un’iniziativa ideata e realizzata da Noisiamofuturo®, in collaborazione con il Comune di Gaeta ma anche in partnership con l’Università “Luiss Guido Carli” di Roma.

Il tutto accompagnato da gare e concorsi come quello che ha impegnato gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, già a partire da novembre, nella preparazione di diversi piatti e cocktail in vista della selezione di marzo e della finale del contest “Chef di Classe”, promosso da Ariete Fattoria Latte Sano per premiare gli studenti che “meglio hanno saputo raccontare i sapori e i momenti buoni vissuti insieme, in famiglia e con gli amici, coniugando l’ingrediente latte, o i suoi derivati, alla creatività”.

Ed è con una voce ancora rotta dall’emozione che, poche ore fa, i Docenti accompagnatori hanno comunicato la notizia di un doppio Primo Premio per la squadra imbattibile di via Federici che è partita subito all’attacco sbaragliando tutti i concorrenti e aggiudicandosi non uno, ma due primi posti sul podio, per la Sezione Cucina e Bar (più un secondo premio Cocktail con il “Golden Coffee”).

“E’ un traguardo straordinario – ha sottolineato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – che premia non solo l’impegno e la preparazione degli studenti ma anche la qualità e l’eccellenza dell’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. Desidero rivolgere i miei complimenti più sentiti a tutta la squadra di via Federici: la Prof.ssa Giovanna Albanese, il Prof. Filippo Gennaretti, la Prof.ssa Donatella Di Matteo, il Prof. Salvatore Esposito, il Prof. Paolo Ferranti, il Prof. Bruno Mazzeo e il Prof. Bruno Virgili. Bravissimi!”.

“Siamo orgogliosi e felici per un risultato che supera ogni nostra aspettativa. – hanno commentato la Prof.ssa Donatella Di Matteo, il Prof. Filippo Gennaretti e la Prof.ssa Giovanna Albanese – Eravamo sicuri delle capacità dei nostri allievi ma la gara era difficile e ha visto sfidarsi concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia”.

“Sono felice che abbia vinto un piatto che può sembrare semplice, ma che nasconde al suo interno tutti i sapori e le eccellenze della nostra regione, in primis il carciofo – ha aggiunto il Prof. Filippo Gennaretti – Un grazie speciale va alla Prof.ssa Giovanna Albanese, Responsabile PCTO, che ha curato in ogni dettaglio e con straordinaria dedizione, tutti gli aspetti organizzativi, logistici e burocratici. Senza il suo supporto non saremmo qui oggi!”

Tortino di carciofi (Marco Benedetti, Nicolas Iencenelli, Alessio Lucia, Alessio Manoni e Manuel Orsini) e “Burro Birra Fake” (Martina Ferrazzi e Flavia Sbergami): questi i nomi delle ricette e dei vincitori. Senza dimenticare il secondo posto del “Golden Coffee” (Martina Ferrazzi e Flavia Sbergami). In palio due borse di studio da 500 € a gruppo e una collaborazione editoriale con Latte Sano per la stesura di un Libro di ricette.

“E’ stata una straordinaria vittoria di squadra. Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti per la preparazione degli studenti e per la loro correttezza nelle tecniche di esecuzione e nella presentazione delle ricette. L’originalità della Burro Birra Fake ha letteralmente sbalordito la giuria. – ha commentato la Prof.ssa Donatella Di Matteo – Sono felicissima. L’entusiasmo dei ragazzi…il loro sguardo quando si pronuncia il nome del vincitore: sono emozioni che ci ripagano di ogni sacrificio. Avanti così verso la prossima sfida!”