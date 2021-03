Share Pin 5 Condivisioni

I Vigili del Fuoco sono stati allertati verso le 21:00 e hanno subito inviato le squadre

Albano, in fiamme venti auto parcheggiate in un terreno agricolo –

I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme che nella notte erano divampate ad Albano Laziale.

L’incendio ha coinvolto venti auto parcheggiate in un terreno agricolo in Via della Torre e per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati.

La Sala Operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma è stata allertata ieri serva verso le 21 e ha inviato immediatamente le squadre operative, un’autobotte e il carro schiuma.