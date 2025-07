“Lavori fondamentali, frutto di un appalto da quasi un milione di euro” scrive il Sindaco Gubetti.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha annunciato con un post sui social l’avvio del rifacimento del manto stradale in via Satrico, a Cerenova. Lavori attesi da tempo e che daranno un nuovo volto a questa strada di grande importanza per la frazione, proprio davanti la scuola. “Sono diversi i cantieri stradali che hanno visto luce in questi giorni e che proseguiranno ancora” scrive il Sindaco.

Dopo gli interventi già realizzati in via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, e la recente riasfaltatura di via Fiesole, oggi è toccato a via Satrico. I prossimi lavori si sposteranno nel centro urbano di Cerveteri, interessando via della Lega, via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, via Ezio Brandolini e Largo Almuneacar.

“Lavori fondamentali, frutto di un appalto da quasi un milione di euro, sul quale ha lavorato con grande impegno il nostro assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, insieme al personale dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune, che ringrazio sentitamente”, ha concluso Gubetti.