Finalmente, anche a Cerveteri, grazie all’Associazione Sportiva Dilettantistica TopSpin di Cerveteri presso il circolo di Via Furbara Sasso , si disputerà un torneo ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) dedicato ai giovani tennisti del comprensorio. Dal 10 al 12 aprile, i campi della sede in zona Due Casette (Via Furbara Sasso 98) si animeranno con l “Under Games”, una manifestazione tennistica interamente dedicata ai giovani atleti fino ai 18 anni.

La competizione adotterà l’avvincente formula Rodeo, caratterizzata da partite dinamiche e ritmi serrati, ideali per esaltare l’energia, il talento e la tenuta mentale dei ragazzi pronti a mettersi alla prova in un contesto agonistico sano e sportivo.

Di recente affiliato alla FITP, il Top Spin si annovera così tra i circoli che ambiscono a coltivare giovani talenti offrendo un luogo dove ritrovarsi e cominciare a praticare tennis dalla più piccola età ecco perché, questo primo torneo ufficiale è motivo di grande soddisfazione per il circolo, confermando la volontà di aprirsi sempre più al mondo del tennis giovanile dove crescita, confronto e divertimento rappresentano il cuore dell’attività associativa. L’Associazione Sportiva Dilettantistica TopSpin invita soci, appassionati e famiglie a partecipare a questa tre giorni di sport ed entusiasmo.

Al TopSpin di Cerveteri il debutto federale: arriva il torneo giovanile “Under Games”

Per informazioni è possibile contattare il circolo tramite i canali ufficiali: sito web, profili social (Instagram e Facebook), e-mail e telefono. Per l’occasione, per documentare il racconto fotografico del torneo, l’impegno e la passione dei giovani atleti, a bordo campo sarà presente il fotografo sportivo Domenico Cammarano, ex tennista regolarmente dotato di tesserino di riconoscimento.

Le immagini dei match saranno elaborate e rese disponibili per la visione e in formato digitale sulla piattaforma web del fotografo già nelle 24 ore successive allo svolgimento degli incontri. Per accedere alle gallerie fotografiche, i partecipanti e le famiglie troveranno dei QR Code posizionati in alcuni luoghi strategici all’interno del Tennis Club; basterà una rapida scansione con lo smartphone per visionare i propri scatti professionali.