Domenica 17 settembre allo stadio Galli di Cerveteri inizierà il Campionato tra la squadra di Superchi e il Traquinia

Al Galli si gioca la prima di Campionato e il Cerveteri, di fronte al Tarquinia, eliminato in coppa Italia, vuole cominciare con un successo. La formazione di Superchi è pronta all’esordio ed è indicata come favorita per la vittoria finale. Senza Simone Piano e Davide Eleuwa, i verdeazzurri si sono separati con l’attaccante Andrea Moretti, finto al Tolfa.

Per la gara di Domenica sono previsti 200 spettatori al Galli, dove è possibile sottoscrivere gli abbonamenti per seguire l’intero campionato. Una gara, quindi, da vincere per caricare di fiducia il gruppo, sul quale c’è tanta attenzione visto che Cerveteri vuole ritornare in Eccellenza.

Fa.No.