Al Castello Odescalchi la presentazione del Team Ladispoli Triathlon

Si è svolta oggi la presentazione Squadra 2020 del Team Ladispoli TRIATHLON Professione Ciclismo

Il giorno 18 Gennaio presso il Castello Odescalchi di Palo (Ladispoli) si è svolta la presentazione Squadra 2020 del Team Ladispoli TRIATHLON Professione Ciclismo.

L’evento ha visto la partecipazione di molteplici ospiti ed autorità tra le quali: il consigliere del comune di Ladispoli: Filippo Moretti — il Vicepresidente del Comitato Regionale F.I.TRI Massimiliano Zanetti — il Delegato alle Associazioni Sportive Mauro Di Giovanni – il delegato del comune di Ladispoli Gianfranco Ricella — la Principessa Odescalchi — numerosi sponsor e Presidenti di Associazioni Sportive.









La società sportiva festeggia nell’anno 2020 20 anni di attività e dì impegno sportivo per il territorio profuso in molteplici discipline quali la bici da strada, la mountainbike, l’atletica leggera sino ad arrivare alla pratica della multidisciplina del Triathlon e Paratriathlon.

Il Team Ladispoli Triathlon è cresciuto negli anni grazie alla grandissima passione del suo Team Manager, FABRIZIO FERRI, main sponsor della squadra grazie all’azienda Professione Ciclismo che ogni anno continua a sostenere la crescita di qualsiasi iniziativa sportiva.

All’evento sono stati presentati una rappresentanza di atleti settore age group, atleti del settore paratriathlon ed il Team Elite composto di 10 atleti.

Il Team elite, capitanato da Mauro Pera, si pone come obiettivi principali quello di primeggiare a livello italiano ed internazionale in particolare nelle longue distance grazie anche all’innesto della nuova stella Ivan Kalashnikov.

La prima uscita ufficiale del Team sarà la partecipazione all’International Triathlon di Dubai.

Si ringraziano per il sostegno il Main sponsor Professione Ciclismo, Cannondale, Parentini Bike Wear, Todaro Sport, Proaction, Selle Italia, Vittoria, Deda Elementi, Dmt, Hoka One One, Orca e l’amministrazione comunale tutta.