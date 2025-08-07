A Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi è in arrivo una festa straordinaria… o QUASI! A Ferragosto, l’impegno da prendere è uno solo: “QUASI”, una giornata all’insegna di musica, gavettoni d’acqua, colori e sorrisi in riva al mare.

La location, è quella del “Banana Village”, che prosegue la propria attività estiva in riva al mare, tra eventi musicali e appuntamenti di vario genere.

Il Quasi è la festa di Carnevale valida tutto l’anno: non ci sono tabù, non ci sono regole.

Bisogna vestirsi a caso, ballare su musica a caso, dalla dance, ai cartoon, alle sigle Tv e molto altro.

Vestitevi come volete, purché lo facciate con colori sgargianti e anche in modo un po… buffo!

E non mancheranno inoltre “Baywatch de noantri”, gonfiabili di ogni tipo, palloncini, costumi da mare strani, colori a caso, cartelloni, capi indiani, fluo color, pistole ad acqua, leopardati, zebrati, luminosi e tutto quello che vi passa per la testa!

Il Banana Village vi aspetta, venerdì 15 agosto sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare a partire dalle ore 19:00.

Ingresso libero! Per informazioni chiamare il numero INFO: 339 156 9525