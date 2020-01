Condividi Pin 640 Condivisioni

Le Guardie Zoofile Nogra si prodigheranno durante l’intera giornata a raccogliere cibo per gli ospiti del canile in seria difficoltà economica

”Aiutiamo il canile di Furbara”: sabato a Ladispoli un gazebo per la raccolta cibo

Il canile di Furbara ha bisogno di cibo, si trova in serie difficoltà economica. Le Guardie Zoofile Nogra di Ladispoli si stanno muovendo per garantire aiuto e sostegno alla struttura con la raccolta di cibo per gli amici a quattro zampe.

A tal proposito, sabato 18 gennaio, dalle ore 9 alle ore 21, sarà allestito un gazebo in piazza Rossellini.

“Aiutateci, gli ospiti del canile non hanno cibo”.

In collaborazione con La Città di Ladispoli e con il patrocinio del Comune