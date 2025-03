Aeroporto di fiumicino, controlli nello scalo internazionale: denunciate 3 persone per tentato furto di merce duty free e sanzionati 8 autisti NCC

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”, concentrati presso le uscite dei terminal. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno denunciato 3 persone per tentato furto e sanzionato 8 autisti NCC.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato 3 individui che hanno tentato di superare le casse dei duty free all’interno dello scalo senza pagare, mentre attendevano la partenza dei rispettivi voli. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. È stata recuperata tutta la refurtiva, composta principalmente da prodotti di profumeria, per un valore di circa 3.000 euro. I passeggeri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

Nel corso delle verifiche mirate a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto hanno sanzionato otto conducenti NCC, sorpresi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito all’uscita del Terminal 1 arrivi, al di fuori degli stalli e senza averne titolo. Sono state elevate sanzioni per un importo totale di circa 16.500 euro. Ulteriori verifiche hanno rivelato che tutti e cinque gli autisti sanzionati erano sprovvisti della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale. Per questo motivo, è stato notificato loro anche l’ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore, insieme a un’ulteriore multa di 100 euro.