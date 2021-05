Trasferte di lavoro: per gli spostamenti le aziende puntano sui jet privati

Share Pin 0 Condivisioni

Spostarsi con gli aerei privati è diventato conveniente.

Spostarsi con i jet privati è diventato conveniente. L’ultimo anno e mezzo ha modificato profondamente il mondo dei viaggi, in particolare quelli aziendali.

Le stringenti misure anti-Covid emanate dai vari paesi, infatti, hanno reso gli spostamenti con i voli di linea particolarmente complicati e, soprattutto chi viaggia spesso per lavoro, ha dovuto fare i conti con trasferte i cui tempi si sono allungati notevolmente a causa di controlli, file e aspetti burocratici.

Per questo motivo stanno incontrando un successo sempre maggiore gli aerei privati, in grado di assicurare, anche in era Covid, una maggiore flessibilità e un’ottimizzazione dei tempi legati a ogni fase del viaggio, aspetti davvero determinanti per qualsiasi azienda.

Il trend positivo del noleggio dei jet privati ad uso aziendale, del resto, è un fenomeno nato ben prima della pandemia, proprio grazie ai numerosi vantaggi che queste soluzioni sono in grado di offrire durante le trasferte.

I vantaggi di spostarsi con i jet privati

Gli aerei privati rappresentano l’ultima frontiera della comodità per il business perché consentono di spostarsi in modo rapido, flessibile e sicuro.

Le tempistiche destinate alle trasferte, infatti, si riducono notevolmente, inoltre all’interno del velivolo è possibile ottimizzare ancor di più i tempi sfruttando il comfort delle salette riunioni per continuare a lavorare ai propri progetti indisturbati, beneficiando della più totale privacy.

Un notevole risparmio sulle ore di lavoro, quindi, a cui si somma la snellezza delle procedure d’imbarco. Queste ultime, soprattutto da quando sono subentrati i maggiori controlli di sicurezza a causa del Covid, possono risultare davvero problematiche per chi viaggia per affari perché le lunghe file ai gate per il controllo documenti, per il ritiro bagagli o per il check in, rischiano di far perdere, oltre che tempo prezioso, anche, nella peggiore delle ipotesi, la coincidenza per un altro volo.

Il tutto senza dimenticare la grande comodità di cui si può beneficiare durante lo spostamento, per esempio guardando la tv satellitare oppure rilassandosi al mini angolo bar presente in cabina.

Ecco spiegate le ragioni permettono di comprendere perfettamente il motivo per cui sono sempre di più le società che scelgono di affidare i propri spostamenti alle compagnie di noleggio di voli charter. In Italia una delle più apprezzate è senza dubbio Fast Private Jet, la quale, disponendo di un’ampia flotta di velivoli, si occupa di individuare in qualsiasi contesto il jet privato più adatto alle esigenze del proprio cliente.

Volare con un jet privato in era Covid

Scegliere di volare con un jet privato in questo periodo è, oltre che una soluzione pratica per risparmiare tempo, anche una questione di sicurezza.

Gli aerei business, infatti, non consentono l’entrata a bordo a persone che non siano strettamente state messe in lista dall’azienda, quindi non esiste la possibilità di entrare in contatto con persone sconosciute.

Un altro vantaggio in termini di sicurezza è legato al tempo passato in aeroporto. È stato dimostrato, infatti, quanto questi luoghi possano essere un ambiente in cui i virus si diffondono con più facilità, perché sono strutture chiuse, all’interno delle quali transitano ogni giorno migliaia di persone da ogni parte del mondo.

Limitare quanto più possibile la permanenza propria e dei propri collaboratori negli aeroporti, costituisce dunque un altro vantaggio dello scegliere un aereo business privato perché questi ultimi, avvalendosi in genere di terminal esclusivi, differenti da quelli delle altre compagnie, rendono le procedure di imbarco molto più snelle e permettono di evitare qualsiasi contatto con estranei.

