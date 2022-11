Ad Ancora di Ladispoli la sfida tra Foggia e Messina: il fischietto ladispolano dirigerà una sfida tra due nobili decadute –

Sarà l’arbitro di Foggia vs Messina il fischietto di Ladispoli Andrea Ancora, al terzo anno in serie C . L’inzio di campionato è andato sopra le attese, il che sta a significara che nel 2024 si saprà se l’impiegato ladispolano potrà entrare nel novero degli arbitri di serie B e A. Sarebbe un grande successo per il 33 enne, che ha iniziato per gioco e ora si ritrova ad affrontare match di grande interesse e in serie B in qualità di quarto uomo. Quella di mercoledì, in programma allo Zaccheria, è una sfida particolarmente importante per entrabe le formazioni. Anche per Ancora, reduce da un periodo pieno di soddisfazione, è la prima di tante sfide per confermarsi nella graduatorie .