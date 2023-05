Acqua Ladispoli: bollette Acea indigeste agli utenti

Iniziate ad arrivare nelle scorse settimane, per il periodo che va da ottobre ad aprile, le fatture della Spa risultano comunque troppo elevate rispetto a quelle del precedente gestore, la Flavia Servizi. E ora i cittadini si danno appuntamento al 28 maggio per un confronto e per una possibile mobilitazione

Da quei “soliti” 30 euro, a volta anche 15, che bimestralmente arrivavano (anche durante il periodo estivo) agli oltre 200 euro, ma anche 400 e 800 euro. Il passaggio dalla Flavia Servizi ad Acea Ato2, per quanto riguarda il servizio idrico, è stato completato a ottobre dello scorso anno diventando effettivo.

Da quel momento ad oggi, quello che in molti temevano si è materializzato: la bolletta dell’acqua …. “salata”.

Andando a “spulciare” le varie voci in bolletta i cittadini hanno ben compreso che, nonostante il periodo di questa prima fatturazione sia di sei mesi e non di due, i costi sono decisamente aumentati. E per i prossimi mesi le speranze che possano tornare alla normalità, sono praticamente quasi nulle.

“Ho ricevuto adesso la bolletta di Acea ed è una cosa vergognosa”, scrive la signora Mariella sui social. “Oltre a fare calcoli stimati, e mi hanno messo un sacco di metri cubi di acqua in più che ancora neanche ho raggiunto, mi sono arrivati 115 euro in 6 mesi su una casa di 30mq e prima con la Flavia acque al massimo arrivavano 12 euro in 4 mesi oltretutto vivo sola e sto molto attenta a non sprecare. Ringraziamo lo stato di che ci ha obbligato a questo”.

Come la signora Mariella sono in tanti a lamentarsi. Foto delle bollette, post e commenti di utenti furiosi che in un momento in cui il caro vita sta letteralmente svuotando le tasche e anche i conti, ora dover pagare il doppio, se non di più, per un servizio (indispensabile) che prima era alla portata di tutti, lascia sgomenti.

E se i conti sono troppo alti per chi vive in villini o abitazioni singole, dotate dunque di un proprio contatore, la preoccupazione per i residenti dei condomini con contatore generale (e che vedranno arrivare una bolletta unica per tutto il palazzo da ripartire successivamente per i consumi di ogni singolo appartamento) salgono ancora di più.

Acqua Ladispoli: bollette Acea indigeste agli utenti. La mobilitazione

E così, tra le polemiche c’è anche chi ha proposto una class action, una mobilitazione generale. Dalla protesta “silenziosa”, invitando tutti i cittadini a non pagare, a chi ha dato appuntamento agli altri residenti scontenti e infuriati, per domenica 28 maggio alle 11 nella spiaggia libera accanto allo stabilimento Papeete.