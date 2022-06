Acqua: disagi in zona nord a Civitavecchia per un guasto alle condotte

Sono in corso interventi di riparazione

Il Consorzio Medio Tirreno ha comunicato poco fa che, a causa di una grossa perdita sul tratto Civitavecchia-Tarquinia, è stato necessario interrompere il flusso idrico per effettuare le necessarie riparazioni. Per questo motivo, potrebbe verificarsi un calo di pressione in molte utenze cittadine. Salvo imprevisti, le riparazioni dovrebbero terminare nel primo pomeriggio. La situazione dovrebbe quindi tornare alla normalità entro la serata di oggi.Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che per fronteggiare eventuali disservizi è stato predisposto un servizio autobotte, con stazionamento di due mezzi in Via Gioacchino Rossini angolo Via Guido D’Arezzo e Piazza Antonio Vivaldi. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.130.335