A12 Roma-Civitavecchia: chiusa per una notte l’uscita di Torrimpietra

Intervento di manutenzione agli impianti di illuminazione previsto tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Ecco le alternative.
Roma, 14 aprile 2026 – Nuovi aggiornamenti sulla rete autostradale del litorale romano. Per consentire necessari interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione, la società Autostrade per l’Italia ha disposto una chiusura temporanea su un tratto della A12 Roma-Civitavecchia.
I dettagli della chiusura
Il provvedimento interesserà lo svincolo di Torrimpietra, limitatamente alla carreggiata nord. Nello specifico:
- Quando: Dalle ore 22:00 di venerdì 17 aprile alle ore 6:00 di sabato 18 aprile.
- Cosa chiude: L’uscita di Torrimpietra per il traffico proveniente da Roma.
Percorsi alternativi
Per limitare i disagi alla circolazione durante le ore notturne, si consiglia agli automobilisti diretti verso l’area di Torrimpietra di utilizzare il seguente percorso alternativo: Uscita consigliata: Svincolo di Maccarese-Fregene.
Si raccomanda la massima prudenza e di consultare i pannelli a messaggio variabile lungo il tragitto per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico.