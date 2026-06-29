A12 Roma-Civitavecchia: chiusa per una notte l’entrata di Torrimpietra –

Nuove modifiche alla viabilità sulla A12 Roma-Civitavecchia per consentire interventi di manutenzione programmata. Nella notte tra martedì 30 giugno e mercoledì 1° luglio, l’entrata di Torrimpietra sarà temporaneamente chiusa in direzione della SS1 Aurelia.

Il provvedimento, disposto da Autostrade per l’Italia, sarà in vigore dalle ore 22 alle ore 6 e si rende necessario per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia denominato “Strada Poderale”, con l’obiettivo di garantire gli standard di sicurezza dell’infrastruttura.

Per limitare i disagi agli automobilisti, la società concessionaria invita gli utenti diretti verso l’Aurelia a utilizzare come percorso alternativo l’entrata di Cerveteri-Ladispoli, che resterà regolarmente aperta al traffico.

Autostrade per l’Italia ricorda inoltre che aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e sulle eventuali criticità sono disponibili attraverso l’app ufficiale, il sito internet, i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale, oltre che tramite i principali canali di informazione sul traffico, tra cui RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic e Rai Isoradio.

Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.