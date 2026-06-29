In considerazione delle elevate temperature di questi giorni, la ASL Roma 4 richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza di adottare comportamenti corretti per prevenire i rischi legati al caldo, con particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e affette da patologie croniche.

Tra le principali raccomandazioni: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere una corretta idratazione bevendo acqua frequentemente, consumare pasti leggeri, indossare abiti chiari e traspiranti e mantenere gli ambienti freschi. È inoltre fondamentale non lasciare mai persone o animali all’interno di veicoli parcheggiati, neanche per pochi minuti.

Ondate di calore: la ASL Roma 4 invita la popolazione ad adottare misure di prevenzione

La ASL Roma 4 ricorda che, nell’ambito del Piano regionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, è importante prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili e rivolgersi ai servizi sanitari in caso di sintomi riconducibili a colpi di calore o disidratazione.

Per ulteriori informazioni e consigli utili è possibile consultare il sito della ASL Roma 4 e quello del Ministero della Salute.