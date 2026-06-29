 
Santa Marinella

Santa Marinella piange la scomparsa della Maestra Elisabetta Riversi

29 Giugno 2026





“Una notizia che scuote profondamente la nostra comunità. La scomparsa di Elisabetta Riversi ci lascia tutti attoniti e addolorati. ​Elisabetta era una giovane insegnante stimata, che ha saputo donare tanto ai nostri bambini. Oggi il cuore di tutti noi batte per la sua famiglia. Al marito Alessandro e al piccolo Giacomo va il mio abbraccio più forte e quello dell’intera cittadinanza. ​Vi siamo vicini con profonda partecipazione. Riposa in pace, Elisabetta”.

Così il sindaco Manuelli in una nota stampa.