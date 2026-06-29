Santa Marinella piange la scomparsa della Maestra Elisabetta Riversi

“Una notizia che scuote profondamente la nostra comunità. La scomparsa di Elisabetta Riversi ci lascia tutti attoniti e addolorati. ​Elisabetta era una giovane insegnante stimata, che ha saputo donare tanto ai nostri bambini. Oggi il cuore di tutti noi batte per la sua famiglia. Al marito Alessandro e al piccolo Giacomo va il mio abbraccio più forte e quello dell’intera cittadinanza. ​Vi siamo vicini con profonda partecipazione. Riposa in pace, Elisabetta”.

Così il sindaco Manuelli in una nota stampa.