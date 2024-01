A12 incidente tra Santa Marinella e Civitavecchia: autobotte con cemento sfuso si ribalta, ferito il conducente –

In autostrada A12 coda da 1 km tra Santa Marinella e Civitavecchia sud per incidente.

Un’autobotte che trasportava cemento sfuso, infatti, si è ribalta lungo la carreggiata, in direzione di Civitavecchia, in zona Valdambrini a Santa Marinella.

Sul posto sono interventi Polizia Stradale, personale di Autostrade per l’Italia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Automedica del 118.

Rimasto ferito, con trauma cranico e alle spalle, il conducente del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Paolo.

Entrata consigliata verso S.S. 1 Aurelia: Civitavecchia sud. Uscita consigliata provenendo da Roma: Santa Severa.

La nota dei Vigili del Fuoco

Intervento congiunto tra i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con. La 17A e Autogrù AG17 e Cerveteri, con la 26A. Alle ore 12.10 un’autocisterna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla propria carreggiata, al chilometro 47 dell’autostrada A12 direzione Civitavecchia. Il personale sanitario del 118 è riuscito a raggiungere l’autista dal parabrezza facendolo uscire e subito posizionato sulla barella, aiutati dal personale dei Vvf. L’intervento è stato complicato in quanto lo spostamento d’aria causato dal passaggio delle vetture nella corsia opposta smuoveva una grande quantità di polvere di cemento contenuta nella cisterna ribaltata. Al momento i Vigili del fuoco di Civitavecchia si stanno occupando di mettere in sicurezza l’area e dell’eventuale rimozione del mezzo pesante. Il conducente è stato trasportato al civico ospedale di Civitavecchia in codice rosso. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale di Civitavecchia e Ladispoli. A rimettere in asse il mezzo intervenuta l’autogru della società Autostrade.

