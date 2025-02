A12, chiusure notturne dello svincolo Cerveteri Ladispoli

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 febbraio sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli in entrata, verso la SS1 Aurelia, e in uscita, per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia, per la chiusura dell’entrata, Santa Severa; per la chiusura dell’uscita, Torrimpietra.

-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 febbraio sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli in entrata, verso Roma, e in uscita, per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa, si consiglia, per la chiusura dell’entrata, Torrimpietra; per la chiusura dell’uscita, Santa Severa.