A Valcanneto il Memorial Andrea Ferlini

Un pomeriggio di boxe con la Flt Boxe: appuntamento per domenica 29 giugno a partire dalle ore 19:00

“Una giornata di sport in memoria di un giovane ragazzo della nostra città scomparso troppo presto e in maniera troppo dolorosa”. Così, Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, presenta il “Trofeo Flt Boxe – 2° Memorial Andrea Ferlini”, che avrà luogo domenica 29 giugno a partire dalle ore 19:00 in Via Scarlatti n.44 a Valcanneto.

Ciro Tortorelli, Roberto Panella e Andrea Pesce: sono loro i tre boxeur che si alterneranno sul ring per dare vita ad un totale di 12 incontri per un pomeriggio di sport e intrattenimento.

“Una bella iniziativa che sono felice di aver patrocinato con il mio Assessorato – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – non sarà solamente occasione di assistere a delle esibizioni di pugilato, ma anche per ricordare il giovane Andrea Ferlini, il ragazzo di Valcanneto venuto a mancare nel febbraio dello scorso anno a seguito di un drammatico incidente stradale. Lo ricorderanno i familiari, gli amici e tutti coloro che gli hanno voluto bene e lo faranno facendo sport, in un pomeriggio che auspichiamo possa riunire tante famiglie e ragazzi”.

L’evento è organizzato dalla FLT Boxe e gode del sostegno di numerosi sponsor.