A rischio cementificazione le città dell’hinterland

A un lavoratore dipendente di Roma servono 164,8 stipendi per acquistare una casa – di Giovanni Zucconi

Il termine “cementificazione”. Ma non vogliamo in questo articolo esporre le ragioni o i torti di queste posizioni, ma prendere lo spunto per evidenziare un fattore che potrebbe, nel breve e medio termine, accentuare la spinta a costruire abitazioni civili nelle città dell’hinterland di Roma.

La riflessione nasce da una recente inchiesta de Il Sole 24 ore (https://24plus.ilsole24ore.com/art/comprare-casa-13-citta-servono-sei-anni-stipendi-piu-AGlDjhZB), su quanti stipendi servono, a un lavoratore dipendente che abbia una retribuzione media, per comprare una casa in uno dei capoluoghi italiani.

Il riferimento è un bilocale posto in semicentro, e lo stipendio è quello medio di un lavoratore dipendente in quel comune.

Sapete quale è la città italiana che ha il record di numero di stipendi necessari per acquistare una casa? Purtroppo è Roma. Ad un lavoratore dipendente di Roma, per acquistare una casa sono necessari 164,8 stipendi. Cioè, deve lavorare 13 anni e quasi nove mesi per mettere da parte, senza spendere nulla per mangiare, i soldi necessari per acquistare un bilocale in semicentro. Nella costosa Milano, bastano invece solo quasi 11 anni. In fondo alla classifica, o in cima a seconda di come la vogliamo vedere, c’è Avellino. Nel Comune campano, bastano 2 anni e nove mesi per comprarsi una casa.

Riprendiamo il termine “cementificazione” che abbiamo citato all’inizio. È evidente che, in queste condizioni i cittadini romani valuteranno sempre con maggiore interesse l’ipotesi di acquistare casa in una città a pochi Km da Roma. Magari ben servita da strade, autostrade e ferrovia. Una città ricca di negozi, e con il mare che può essere raggiunto a piedi. E dove le case, costano molto meno.