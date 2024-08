A Trevignano con le splendide note di Ennio Morricone

Sul palco della suggestiva Piazza del Molo, andrà in scena un concerto straordinario dedicato al Maestro

Domenica 1° settembre, sul palco della suggestiva Piazza del Molo, andrà in scena – in anteprima – un concerto straordinario dedicato al Maestro Ennio Morricone, con le presenze storiche di Stefano Cucci e Marco Serino, due dei musicisti che umanamente e professionalmente sono stati legati al compositore maggiormente conosciuto ed apprezzato nel mondo e, in questa serata speciale, si arricchisce della presenza straordinaria dell’Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Benevento.

Inevitabili emozioni e racconti di vita vissuta in questo quarto appuntamento a Trevignano Romano, organizzato dal Maestro Stefano Cucci, per 20 anni suo assistente musicale, un appuntamento che a partire dal 2021, è sempre stato condiviso ed apprezzato dalla famiglia Morricone, che ci onora ancora una volta della sua presenza.

Sotto la sua direzione e con la presenza del solista Marco Serino, la Filarmonica di Benevento, una compagine orchestrale di primissimo livello fondata da Sir Antony Pappano, diretta artisticamente da Beatrice Rana, la più grande pianista italiana del momento, presente con una formazione di 45 elementi tra archi, fiati e percussioni, eseguirà le “Cinema Suites” per violino e orchestra.

Alcuni dei brani, saranno eseguiti per la prima volta con questa orchestrazione, curata da Morricone stesso come, per esempio, la “Suite” dedicata a Bolognini, mai eseguita in questa versione. Il concerto sarà eseguito il giorno successivo, nello splendido teatro romano di Benevento: grazie al notevole impegno dell’Amministrazione Comunale di Trevignano Romano, che ha reso possibile realizzare questa “prima”, sarà possibile godere dell’ascolto di un concerto sicuramente straordinario, nel suggestivo palcoscenico naturale del molo.

I nostri eventi attirano attenzione e scelte perché Trevignano Romano non è soltanto un luogo speciale per la sua bellezza che raccoglie apprezzamenti e riconoscimenti nazionali e internazionali ma è contemporaneamente legittimato al ruolo di moltiplicatore in qualità di offerte culturali. Non siamo solo puro intrattenimento e divertimento e, di tanto in tanto, ci viene chiesto di trasformarci in un set cinematografico: incontri, seminari, master class, scuole itineranti, fanno parte del patrimonio che contribuisce all’alto appeal della nostra città.

E domenica primo settembre, alle ore 21:00, Trevignano Romano manifesta ancora, la sua attrattiva, con un concerto straordinario.