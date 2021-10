Progetto ideato dall’Architetto Cavallero, presentato dall’Assessore all’Urbanistica Roberta Gaetani, alla presenza del Sindaco e reso realizzabile grazie al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Gabriella Sarracco

A Santa Marinella nasce ‘A Spasso nel Tempo’: un viaggio alla scoperta della nascita della Città e dell’Urbanistica

– di Beatrice Pucci

A Santa Marinella arriva il momento di mettere indietro le lancette dell’orologio, o meglio a partire dal 31 ottobre per chi lo desidera sarà possibile intraprendere un viaggio ‘A Spasso nel Tempo’: vivere il centro storico di fine Ottocento, andando alla scoperta della nascita della Città e della sua prima urbanistica.

Un percorso, ideato dall’Architetto Manuel Cavallero e reso realizzabile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Il progetto, intitolato ‘A Spasso nel Tempo’, è stato presentato oggi nella nuova sala consiliare di via Cicerone dall’Assessore all’Urbanistica Roberta Gaetani, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, del Presidente della Fondazione Gabriella Sarracco e del Dottor Cavallero. A presenziare anche la compagnia Blue in the Face.

“A Spasso nel Tempo – ha raccontato l’Assessore Gaetani alla nostra redazione – è un’iniziativa importante, multidisciplinare, che abbraccia il teatro, l’urbanistica, l’architettura e la storia.

Un evento gratuito che si svolgerà in due appuntamenti, il primo domenica 31 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Marina al Porticciolo e il secondo, il 7 novembre nello stesso orario, presso “Caccia Riserva”, a Largo Innocenzo XI”.

Un doppio incontro che avrà luogo nella suggestiva cornice del centro storico della Santa Marinella di fine ‘800.

“Saremo condotti da alcuni attori della compagnia Blue in the Face in una rappresentazione teatrale dinamica, ovvero in una serie di eventi che hanno portato alla nascita della nostra Città e della sua prima urbanizzazione” ha spiegato Roberta Gaetani.

Nella nostra intervista l’Assessore, in compagnia del Presidente Gabriella Sarracco, ha inoltre svelato una piccola anticipazione riguardo il primo appuntamento del 31 ottobre: “Tra i protagonisti dell’epoca, il Principe Odescalchi, la Marchesa Sacchetti e l’architetto Ojetti.

Colgo l’occasione infine di ringraziare di cuore la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Gabriella Sarracco per il sostegno e per aver creduto in questo progetto culturale, con l’augurio che questo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione per la valorizzazione e riqualificazione del territorio”.

A prendere parola anche il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Gabriella Sarracco: “Siamo convinti che ripercorrere il passato sia il modo migliore per affrontare il presente e il futuro.

‘A Spasso nel Tempo’ è un progetto di alto spessore culturale in quanto va a ricoprire vari ambiti della cultura. Si passa dalla narrazione al teatro, al vivere il teatro personalmente.

Per questo motivo, la Fondazione è stata ben lieta di finanziare questo importante progetto e sarà sicuramente l’inizio di un percorso che potremo portare avanti insieme”.

