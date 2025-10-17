A Montelibretti in marcia per la prevenzione: “Walk for the Cure” a Sostegno di Komen Italia

Sabato 25 ottobre 2025 l’appuntamento con la passeggiata solidale organizzata da Butterflies e patrocinata dal Comune. Il ricavato sarà devoluto alla lotta contro i tumori del seno.

MONTELIBRETTI (RM) – La prevenzione si mette in marcia a Montelibretti. In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, il comitato locale Butterflies, in collaborazione con il Comune, organizza l’evento “Walk for the Cure” a sostegno di Komen Italia.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre 2025, e rappresenta un’importante occasione per unire l’attività fisica alla solidarietà, contribuendo concretamente ai progetti di ricerca e sostegno.

Programma e Iscrizioni

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con il ritrovo dei partecipanti presso Piazza Della Repubblica. Qui sarà possibile effettuare le iscrizioni e ritirare la maglia ufficiale dell’evento, simbolo della lotta al tumore al seno. La partenza della passeggiata è prevista per le ore 10.30.

Il percorso, di circa 2,6 km, sarà pianeggiante e attraverserà le vie cittadine. I partecipanti raggiungeranno Piazza Matteotti per poi fare ritorno al punto di partenza in Piazza Della Repubblica.

Un Gesto di Solidarietà

Per partecipare all’iniziativa è richiesta una donazione minima di 10 euro. L’intero ricavato sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia, l’organizzazione da anni impegnata nella prevenzione, cura e ricerca contro i tumori del seno.

L’evento è patrocinato dal Comune di Montelibretti